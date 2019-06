West Ham haalt zoon van clublegende als nieuwe doelman

David Martin, een 33-jarige keeper, heeft maandag een contract voor twee seizoenen (met een seizoen optie) ondertekend bij West Ham. Hij gaat bij de Premier League-club de concurrentie aan met nummer 1 Lukasz Fabianski en Roberto, ook een nieuwkomer.

Martin komt over van tweedeklasser Milwall. Hij is de zoon van clublegende Alvin Martin. De oud-international speelde 21 seizoenen in de verdediging van de Hammers en won in 1980 de FA Cup.