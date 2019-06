Beckenbauer zou Klopp graag bij Bayern München zien

De Champions League-zege van Liverpool is voor Franz Beckenbauer de bevestiging dat Jürgen Klopp een van ‘s werelds beste trainers is. Het 73-jarige icoon van het Duitse voetbal zou Klopp graag bij Bayern München op de bank zien, zo zegt hij maandag in Bild. “Ik wil niets liever dan dat hij op een dag naar Bayern komt”, aldus de clublegende van de Rekordmeister. “Het zou een goeie match zijn. Voor mij is hij een van de beste coaches in de wereld.”

Klopp is trainer van de Reds sinds 2015 en heeft in Duitsland een verleden bij Mainz (2001-2008) en Borussia Dortmund (2008-2015). Volgens Beckenbauer zorgde Klopp voor vernieuwing in het Duitse voetbal en “verfijnde hij bij Liverpool wat hij in gang zette in Dortmund”.

Het is niet de eerste keer dat Beckenbauer lovende woorden heeft voor Klopp. In maart liet hij al optekenen dat Klopp een goeie trainer voor Bayern zou zijn. Die zei daarop “vereerd” te zijn maar noemde Liverpool “een passende club voor hem” en voegde eraan toe “hopelijk nog een hele tijd bij Liverpool te kunnen blijven”.

Jurgen Klopp (51) ligt nog onder contract in Anfield tot 2022.