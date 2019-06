In Thailand mag er een brommerrijder voortaan elke dag een gebedje opzeggen voor de engel die over hem waakt. Hij ontsnapte zeer nipt aan een levensbedreigend ongeval. De bestuurder van een witte auto verloor de controle over het stuur en reed in op een vangrail. De auto kaatste terug, ging overkop en raakte de brommer langs achter. De gelukkige brommerrijder kon nadien wegwandelen met enkel wat lichte verwondingen.