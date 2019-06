Beyoncé maakt indruk in op ‘The Lion King’-geïnspireerde gouden jurk

Beyoncé heeft met haar opvallende gouden jurk op het Wearable Art Gala een eerbetoon gebracht aan ‘The Lion King’. In die live remake speelt ze de leeuwin Nala en die haar kop werd ook in de creatie verwerkt.

Het Wearable Art Gala werd mee opgericht door Beyoncé’s moeder Tina Lawson en dus kon de superster niet ontbreken op het evenement. Ook dochtertje Blue Ivy mocht mee naar de benefietavond en dat deden ze in op elkaar afgestemde outfits die geïnspireerd waren op ‘The Lion King’. In die remake van de film uit 1994 speelt Beyoncé Nala, het vriendinnetje van Simba.

Beyoncé verscheen dan ook in een gouden jurk waarvan de veren op de schouders de manen van de leeuwin moesten voorstellen en ook de kop van het dier was er duidelijk in verwerkt. Blue Ivy droeg op haar beurt een gele jurk met Afrikaanse invloeden. Moeder en dochter hadden het die avond duidelijk naar hun zin, zo blijkt uit de foto’s die ze op Instagram deelde.