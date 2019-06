Europese luchthavens kosten milieu jaarlijks 33 miljard euro: “We moeten de zaken rechtzetten”

De milieukost van 33 Europese luchthavens samen bedraagt 33 miljard euro per jaar, aldus een studie die besteld werd door de Europese Commissie.

De geschatte milieukosten dekken de kosten van geluidsoverlast, C02-emissies en de impact op de klimaatverandering van de 33 luchthavens die werden onderzocht. De cijfers werden dit weekend gelekt aan verantwoordelijken van de luchtvaartmaatschappijen op een top van de internationale vereniging van luchttransport in Seoel. De studie zal pas volgende week officieel gepubliceerd worden.

“Ik moet eerlijk met jullie zijn: we dachten dat dit cijfer echt lager zou zijn”, aldus Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc, die de studie bestelde. De commissaris wijst erop dat de prijs die wordt betaald door wie met het vliegtuig reist, grofweg de kosten van de infrastructuur dekt, maar niet de milieukosten. “We kunnen niet doorgaan met het genereren van dergelijke hoge kosten in de luchtvaart of enige andere vorm van transport. We moeten de zaken rechtzetten, en snel”, zegt ze.

Bereidt de Europese Commissie de luchtvaartsector met deze studie voor op een kerosinetaks? “Dat is niet uit te sluiten. Het is in ieder geval een van de instrumenten die we hebben om deze negatieve milieu-impact te beperken, maar het is aan de volgende Commissie om te beslissen”, antwoordt Violeta Bulc.