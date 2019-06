Geboortekaartje zoon Peter Van de Veire krijgt extra betekenis door dood Christophe Lambrecht

Het geboortekaartje dat Peter Van de Veire (47) gebruikte voor zijn zoon Lex heeft door de dood van radiopresentator Christophe Lambrecht een speciale betekenis gekregen.

Van de Veire werd op 30 mei voor de vierde keer vader, dit keer van een zoon, Lex. Hij zette het geboortekaartje meteen op Instagram: een regenboog, symbool van de oneindige liefde en het eeuwige optimisme in de mens en de wereld. “Mijn dochter Jitse heeft die regenboog ontwikkeld en getekend”, zei Van de Veire, “we hadden alles klaar toen mijn radiocollega Christophe Lambrecht overleed (op 5 mei, nvdr.). Zijn zoon Maurice had ook een regenboog getekend voor zijn papa, ik was daar zó door gepakt. Dat wij ook die regenboog hebben, moet iets symbolisch zijn, dat het leven een gekke cirkel is.”

Peter Van de Veire was zondagnamiddag even te beluisteren tijdens Marathonradio op MNM. Door de vroegtijdige geboorte van zijn zoon laat hij zich tijdens Marathonradio vervangen door Sander Gillis. Op de vraag op wie zijn zoon Lex lijkt, zei Van de Veire: “Er is een kin aanwezig die de mijne zou kunnen zijn, ook zijn onderkant lijkt nogal op mij. Maar hij lijkt vooral enorm op zichzelf, gelukkig maar.”