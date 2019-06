Ook Racing Genk denkt aan Charleroi-spits Osimhen

Dat Felice Mazzu de nieuwe coach van Racing Genk wordt, staat vast, waarschijnlijk volgt vandaag de handtekening. Opvallend: in de zoektocht naar een diepe spits staat ook Victor Osimhen (20), uitblinker van Charleroi onder Mazzu, hoog op de verlanglijst. Omdat de vraagprijs voor zijn landgenoot Paul Onuachu (25, Midtjylland) te hoog blijft, houdt de Belgische kampioen immers verschillende alternatieven warm.

Alleen lijkt ook Osimhen, van wie Charleroi de aankoopoptie (3,5 miljoen) bij Wolfsburg lichtte, moeilijk haalbaar. Nadat onder meer AC Milan en Lille interesse toonden, steeg de vraagprijs al een stuk boven de 10 miljoen, en hijzelf wil ook liever naar het buitenland. De transfers van Theo Bongonda (ondanks een poging van het Egypische Pyramids), Benjamin Nygren en Patrick Hrosovsky zitten wel in een laatste fase. Wat die laatste betreft, is er een mondeling akkoord met hem én zijn club Viktoria Plzen. Die probeert hem echter nog tot 1 augustus te houden, omdat Viktoria daags voordien de return speelt van de tweede voorronde van de Champions League. Genk is niet van plan om op die vraag in te gaan.