Lewis Hamilton: "Ik krijg een unieke kans om Michael Schumacher te evenaren"

Vijfvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton heeft te kennen gegeven dat hij graag het record van zeven F1-wereldtitels van Michael Schumacher wil evenaren. De Brit deed zijn bekentenis tijdens een aflevering van 'My Next Guest Needs No Introduction' op Netflix.

In het verleden liet Lewis Hamilton vaak uitschijnen dat het geen doel op zich was om de records van Michael Schumacher te verbreken. Toch lijkt Hamilton zijn mening enigszins veranderd te hebben en niet langer aan een vroegtijdig pensioen te denken zodat hij zich meer op andere zaken kan concentreren die hij graag doet.

Hamilton was in februari te gast bij David Letterman en in de aflevering van diens programma 'My Next Guest Needs No Introduction' die afgelopen vrijdag op Netflix werd gelanceerd geeft Hamilton toe dat hij graag nog enkele jaren zou doorgaan in de Formule 1 en het record van Michael Schumacher wil evenaren.

"Michael verliet de F1 toen hij 38 was," vertelde Hamilton tegenover de Amerikanse tv-legende David Letterman. "Ik ben 33, in mijn hoofd kan ik nog vijf jaar doorgaan."

"Ik ben ongelooflijk vastberaden om te winnen. Wat mij drijft is het vuur in mij, mijn absolute drang om te winnen, iets dat ik soms mis tegen de mensen waartegen ik race."

De vijfvoudig F1-kampioen is duidelijk vastberaden om nog minstens twee keer wereldkampioen te worden en zo de zeven wereldtitels van Michael Schumacher te evenaren.

"Ik heb deze kans nu gekregen. Ik zou het eenvoudig kunnen laten schieten maar het zou een gemiste kans zijn indien ik er nu niet voor probeer te gaan, indien ik niet zou blijven verbeteren, blijf groeien en blijf pushen. Ik moet gewoonweg zo lang mogelijk proberen blijven doorgaan, tot ik er niet meer van geniet," besloot Hamilton.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: