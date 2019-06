Met een oefeninterland tegen Frankrijk zetten de nationale U21 vanavond de laatste rechte lijn in richting het EK. Ze doen dat in Le Mans hoogstwaarschijnlijk met Nordin Jackers onder de lat, die de status van onbetwiste nummer één draagt bij de jonge Duivels. Bij Genk moet hij met minder vrede nemen. “Ik wil meer spelen en bij Genk zal dat niet lukken”, zo sprak Jackers duidelijke taal bij de start van de EK-voorbereiding in Tubeke.