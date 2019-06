Regula Ysewijn heeft Brits Bakboek net op tijd klaar voor opnames ‘Bake off Vlaanderen’

Over twee weken starten de opnames van ‘Bake Off Vlaanderen’, de bakwedstrijd met Wim Opbrouck op VIER. Naast chocolatier Herman Van Dender is ook Regula Ysewijn (36) opnieuw jurylid, al heeft dat niet veel gescheeld. De culinair schrijfster en fotografe kon haar ‘Brits Bakboek’ -met voorwoord van Jamie Oliver- net op tijd afwerken.