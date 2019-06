Brussels parlementslid voor dierenrechtenpartij: “Als kind en hond tegelijk in gevaar zijn, zou ik niet weten wie ik kies”

Victoria Austraet, het enige Brusselse parlementslid voor de dierenrechtenpartij DierAnimal, heeft tijdens een interview op RTL een ongelukkige uitspraak gedaan. Wanneer Christophe Deborsu haar vraagt wie ze zou redden, wanneer een hond en een kind tegelijk in gevaar zijn, antwoordt de vrouw dat ze het niet zou weten omdat ze beide even belangrijk vindt.

