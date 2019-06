Danilo Petrucci wint voor eigen publiek zijn eerste MotoGP-wedstrijd

De Italiaan Danilo Petrucci (Ducati) heeft zondag de Grote Prijs motorsport van Italië in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven.

In de zesde WK-manche van het seizoen haalde hij het op het circuit van Mugello van de Spanjaard Marc Marquez (Honda), die met zijn tweede stek zijn leidersplaats in de WK-stand verstevigde. Met Andrea Dovizioso (Ducati) eindigde er nog een tweede Italiaan en een tweede Ducati op het podium. Een opsteker voor het Italiaanse merk, dat zijn hoofdzetel in Bologna heeft, niet al te ver van Mugello.

Voor de 28-jarige Petrucci was het nog maar de eerste zege in de MotoGP, nadat hij de voorbije twee jaren op de achtste plaats eindigde in de WK-stand.

De eerstvolgende WK-manche wordt op 16 juni in Catalonië gereden.

Uitslag:

1. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) de 23 ronden in 41:33.794

2. Marc Marquez (Spa/Honda) op 0.043

3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 0.338

4. Alex Rins (Spa/Suzuki) 0.535

5. Takaaki Nagakami (Jap/Honda-LCR) 6.535

WK-stand:

1. Marc Marquez (Spa/Honda) 115 ptn

2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 103

3. Alex Rins (Spa/Suzuki) 88

4. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 82

5. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 72

Alex Marquez nadert in WK-stand dankzij zege in Italië

De Spanjaard Alex Marquez (Kalex) heeft zondag de Grote Prijs motorsport van Italië in de Moto2-klasse gewonnen, dat is de zesde WK-manche van het seizoen.

De jongere broer van vijfvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez haalde het op het circuit van Mugello van de Italiaan Luca Marini en de Zwitser Thomas Lüthi, beide eveneens met een Kalex. De Italiaanse WK-leider Lorenzo Baldassari kwam in eigen land niet verder dan een vierde plaats en ziet daardoor Marquez in de WK-stand naderen tot op twee punten.

Uitslag:

1. Alex Marquez (Spa/Kalex) de 21 ronden in 39:31.262

2. Luca Marini (Ita/Kalex) op 1.928

3. Thomas Lüthi (Zwi/Kalex) 2.242

4. Lorenzo Baldassari (Ita/Kalex) 3.653

5. Augusto Fernadez (Spa/Kalex) 3.973

WK-stand Moto2:

1. Lorenzo Baldassarri (Ita/Kalex) 88 punten

2. Alex Marquez (Spa/Kalex) 86

3. Thomas Lüthi (Zwi/Kalex) 84

4. Jorge Navarro (Spa/SpeedUp) 73

5. Marcel Schrötter (Dui/Kalex) 64

Tony Arbolino boekt in Mugello eerste Moto3-zege

De Italiaan Tony Arbolino (Honda) heeft zondag de Grote Prijs motorsport van Italië in de Moto3-klasse op zijn naam geschreven, dat is de zesde WK-manche van het seizoen.

Op het circuit van Mugello haalde hij het van zijn landgenoot Lorenzo Dalla Porta (Honda) en de Spanjaard Jaume Masia (KTM). Diens landgenoot Aron Canet (KTM) eindigde op de zevende plaats, voldoende om de leidersplaats in de WK-stand te behouden.

Voor de achttienjarige Arbolino was het de eerste Moto3-zege in zijn carrière. Zijn beste resultaat tot nu toe was een derde plaats in de GP van Argentinië eerder dit seizoen. Vorig seizoen eindigde hij op de elfde plaats in de WK-stand.

Uitslag:

1. Tony Arbolino (Ita/Honda): de 20 ronden in 39:29.874

2. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) op 0.029

3. Jaume Masia (Spa/KTM) 0.078

4. Niccolo Antonelli (Ita/Honda) 0.156

5. Dennis Foggia (Ita/KTM) 0.267

WK-stand Moto3:

1. Aron Canet (Spa/KTM) 83 punten

2. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) 80

3. Niccolo Antonelli (Ita/Honda) 70

4. Jaume Masia (Spa/KTM) 65

5. Celestino Vietti (Ita/KTM) 52