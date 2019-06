Iftar in de Japanse Tuin van Hasselt

Hasselt-Centrum

Hasselt - Zopas hielden de leden van Platform B een ramadandiner op een zeer unieke plaats: de Japanse Tuin in Hasselt.

‘De beste manier om te vertellen wie je bent, is zijn wat je wilt vertellen’. Die kans hebben de leden van Platform B benut tijdens een Ramadandiner op een unieke plaats, in de Japanse Tuin van Hasselt. Deze bijzondere plaats zorgde voor een ontspannen en gezellige sfeer.

Academici, vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen, leden van socio-culturele verenigingen en sympathisanten van Platform B waren aanwezig om samen te genieten van een iftar. Ramadan is de maand bij uitstek voor een ontmoeting, kennismaking, in dialoog gaan maar ook genieten van lekker eten,... Al deze ingrediënten waren aanwezig op de iftar van Platform B. Op het einde van de avond overhandigde Jac De Bruyn namens de christelijke gemeenschap een brief met een boodschap ter gelegenheid van het einde van de Ramadan. Elkaar bemoedigen en te sterken op de weg van de vrede is een lichtpunt en van grote waarde. Leren samen leven is een uitdaging van formaat. De leden en sympathisanten van Platform B durven deze uitdaging aangaan door met iedereen, ongeacht afkomst, geloof, cultuur, ras en geaardheid te praten, hen te ontmoeten, te erkennen en samen hand in hand te bouwen aan de toekomst. "Want dankzij dialoog kunnen we streven naar een vreedzame samenleving met respect voor elkaars verschillen", zeggen ze.