Pieter Timmers pakt ook in Indianapolis de zege in Champions Swim Series

Pieter Timmers heeft zaterdag in het Amerikaanse Indianapolis in de derde en laatste manche van de Champions Swim Series in groot bad (50m) de 100 meter vrije slag bij de mannen gewonnen.

De vice-olympische kampioen van Rio 2016 klokte af in 48.36 en daarmee was hij 1.11 sneller dan de Rus Vladimir Morozov (49.47). De Amerikaan Townley Haas (49.80) en de Braziliaan Bruno Fratus (49.90) eindigden respectievelijk op de derde en vierde plaats in Indianapolis. Voor Timmers was het de derde zege op rij in de Champions Swim Series, eerder won hij al in het Chinese Guangzhou en de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

De Champions Swim Series is een nieuwe competitie (in groot bad) waarvoor alleen absolute toppers, zoals medaillewinnaars op grote kampioenschappen, zijn uitgenodigd. Er treden per discipline slechts vier zwemmers aan.

De winnaar krijgt 10.000 dollar (8.975 euro). Voor de tweede is 8.000 dollar weggelegd, voor de derde 6.000 dollar en de nummer vier casht nog 5.000 dollar. Bij een wereldrecord wordt 20.000 dollar verdiend.

De 31-jarige Timmers maakt deel uit van de elfkoppige Belgische delegatie voor het WK in het Zuid-Koreaanse Gwanju (12-28 juli).