Een cruiseschip heeft bij het aanmeren in de haven van Venetië een toeristenboot geramd nadat de bemanning de controle over het schip verloor. Volgens lokale media raakten daarbij vier mensen op de toeristenboot lichtgewond en vielen er enkele personen in het water. Twee van de lichtgewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Beelden op sociale media tonen de chaos en paniek als het reusachtige cruiseschip met hoge snelheid op de boot en de kade afstevent via het kanaal van Giudecca.