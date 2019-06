Jeugdharmonie Lanaken luistert dankviering Jolri's op

Lanaken - JEGA, de jeugdharmonie van de Koninklijke Harmonie Weergalm der Maas, heeft haar kunnen gepresenteerd in de Sint-Servaaskerk.

Bij de dankviering van de Jolri's van Lanaken 24 mei was JEGA present. Zij gaven de mis een mooie muzikale toets. Dit was de tweede uitvoering van de jonge harmonie, ook deze met groot succes. De jeugdharmonie van de Koninklijke Harmonie Weergalm der Maas, is een is een initiatief van de harmonie. Kinderen laten zien en beleven dat muziek maken in een groep zoveel leuker kan zijn dan alleen musiceren. Ook al heb je geen muzikale achtergrond, iedereen is welkom. Muziek wordt geschreven op maat, Op dit moment zijn Koen Ubaghs en Yentl Vanderlinden de kartrekkers die vol met ideeën zitten. Heb je zin ook plezier te maken met muziek, of het alleen les krijgen is niet voldoende, kom naar JEGA. Iedere vrijdag van 19 tot 20 uur repeteren ze in het Cultureel Centrum van Lanaken.