Een Australische fietser maaide bijna een bellende vrouw omver om weg naar het werk, maar bleef erg vriendelijk na het incident. Nadat hij had gevraagd of alles oké was, gaf hij de vrouw nog een lesje: “Dat is reden waarom je beter niet gsm’t achter het stuur.” Opmerkelijk detail: de gillende vrouw moest razendsnel achteruit springen om een botsing te vermijden maar deed dat zonder één druppel koffie te morsen of haar smartphone te laten vallen.