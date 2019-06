Toeternietoe speelt voor de 17de keer Zomerfestival

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het stilaan onmisbare Zomerfestival van Toeternietoe komt voor de zeventiende keer naar de binnenstad. Vanaf 10 juli is iedereen welkom op het gratis muziekfeest gedurende zeven woensdagen.

Ook dit jaar nodigen de Toeternietoeters een indrukwekkende artiesten uit op de hun vertrouwde locatie aan de Maasterichterstraat (de Blauw Nonnen). Dit jaar is er een bewaakte fietsparking op het Capucienenplein: vanaf 19 tot 23 uur wordt op alle fietsen een oogje in het zeil gehouden dankzij de medewerking van de Stad Hasselt. Voor de veiligheid mogen geen fietsen meer in de doorgang naar de speelplaats worden neergezet.

Nieuw dit jaar is ook het ‘vrij podium’. Eenieder die met een act, een muziekinstrument of met zang bezig is mag van het podium gebruik maken om zijn of haar kunnen te laten horen en zien. Het publiek – en Toeternietoe - gaan u dankbaar zijn.

Wij geven alvast de programmatie van het Zomerfestival 2019 mee:

10 juli: Zat van A

17 juli: Zangeres Kim

24 juli: Ginsonix

31 juli: Knappe Koppen

8 augustus: Danny Kerkhofs en Stefania

14 augustus: Roundabout

21 augustus: Koninklijke harmonie Kunst na Arbeid om 19u en daarna de afsluiter met XPD

Als extraatje beloven de Toeternietoeters 'echte pintjes' aan zachter prijzen, tent om te schuiilen voor zon en, last but not least, een oergezellige lange toog.