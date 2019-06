China bereid om met VS te praten, maar zal “vechten tot het einde” in escalerende handelsoorlog

China zegt bereid te zijn om met de VS te spreken over de escalerende handelsoorlog, maar zal vechten als het nodig is. Dat liet de minister van Defensie zondag weten.

“Als de Verenigde Staten willen praten, zullen we de deur openlaten”, verklaarde minister Wei Fenghe tijdens een internationale veiligheidstop in Singapore. “Als ze willen vechten, zullen we vechten tot het bittere eind.”

De handelsgesprekken tussen Washington en Peking liepen eerder deze maand spaak, wat resulteerde in Amerikaanse invoerheffingen op tal van Chinese producten, die zo’n 200 miljard dollar waard zijn. China reageerde dan weer met heffingen op Amerikaanse producten, goed voor zo’n 60 miljard dollar.

Gespannen voet

De betrekkingen tussen China en de VS staan niet alleen door de handelsoorlog op gespannen voet. Ook de Amerikaanse steun voor Taiwan en de patrouilles van de Amerikanen in de Zuid-Chinese Zee zijn een doorn in het oog voor China.

Verder benadrukte Wei in Singapore ook dat Huawei geen militair bedrijf is. “Denk dat niet omdat de topman in het leger heeft gediend”, klonk het. “Vele ex-militairen hebben overal ter wereld bedrijven opgericht.”