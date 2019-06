Herman De Croo laat 570.000 euro schieten, alleen maar om Filip Dewinter een hak te zetten

Herman De Croo (Open VLD) weet van geen ophouden. Op zijn 81ste neemt hij straks weer zijn zitje in het Vlaams Parlement in. Maar slechts voor heel even, zo belooft hij plechtig. “Als ik niet ga zetelen, moeten de parlementsleden hun eed afleggen bij Filip Dewinter.” Door vervolgens zelf op te stappen, laat hij wel een vertrekpremie van 570.000 euro schieten.