“Schandalig” en “geur van corruptie”: veel onbegrip voor “onverdiende” nederlaag Delfine Persoon

Delfine Persoon is haar wereldtitel boksen kwijt. Dat doet pijn, maar het is vooral de manier waarop die veel kijkers in het verkeerde keelgat is geschoten. Onze landgenote was duidelijk de betere van Katie Taylor, maar de jury gaf de overwinning op punten toch aan de Ierse. “Schandalig”, noemt een gewezen Ierse wereldkampioen het, en hij krijgt veel bijval.

Onze journalist Hans Jacobs stelde ter plaatse vast dat onze landgenoot de overwinning echt wel verdiende. “Waar Persoon voor gevreesd had, kwam uit: als het op punten aankwam, was Taylor – want de thuisbokster – bevoordeeld. Het is een zeer discutabele maar gangbare wet in het boksen. Een van de drie Amerikaanse refs gaf beide dames hetzelfde aantal punten, de anderen gaven Taylor een zeer licht overwicht. Een beslissing waar lang niet iedereen het mee eens was.”

Persoon gebaarde in de ring al dat zij de wereldkampioene moest zijn, en niet Taylor. Ze droop huilend af en koos ervoor om geen reactie te geven aan de aanwezige pers. Na een nacht slapen komt die reactie er wellicht wel, zei haar even ontgoochelde trainer. Opvallend was dat Taylor zelf ook verbaasd leek dat ze gewonnen had.

Op BBC Radio 5 gaf Carl Frampton commentaar bij de kamp. De gewezen Ierse wereldkampioen, een landgenoot van Katie Taylor, noemde de beslissing van de jury “schandalig”. Dat zelfde gevoel leefde duidelijk bij Karl Vannieuwkerke, die het heeft over een geur van corruptie.

Lees de reacties op @bbcsport Als zelfs de eigen fans van @KatieTaylor beschaamd zijn, weet je het wel! Should have been a life changing moment for Delfine Persoon, but...when money takes it over you even don’t have to win, judges do the work. https://t.co/4mazZwAkju — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 2 juni 2019

Zoals gevreesd @KatieTaylor wint op punten maar beseft zelf dat die een hold up is. Grote ontgoocheling bij Delfien Persoon en entourage. pic.twitter.com/dUEDmRbFJN — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 2 juni 2019

Delfien Persoon won zonder twijfel rondes 1, 2, 8, 9 en 10. De 5e heel moeilijk aan iemand toe te kennen. Was een geweldige kamp, maar soms hangt aan jurering te veel een geur van corruptie. Taylor geeft na kamp zelf toe dat ze niet zeker was van winst. — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 2 juni 2019

Voor VRT-journalist Björn Soenens kan er ook geen twijfel over bestaan. “Het lijkt alsof de overwinning haar is afgepakt.”

Delfine Persoon verliest op punten. Het lijkt alsof de overwinning haar is afgepakt. Persoon sloeg Taylor twee keer bijna K.O. #vrtnws #sporza pic.twitter.com/ttV3v1c6sT — Björn Soenens (@bsoenensvrt) 2 juni 2019

Ook de Antwerpse politie had op Twitter aandacht voor de kamp van Persoon. “Delfine Persoon heeft vannacht spijtig (en vreemd) genoeg niet kunnen (mogen?) winnen”, schrijven ze.

Delfine Persoon heeft vannacht spijtig (en vreemd) genoeg niet kunnen (mogen?) winnen. Bij onze jury is er geen ruimte voor twijfel. Te snel is een boete! Onze camera stelt zich op in de Berkenlaan. #TaylorPersoon — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 2 juni 2019

Andere kijkers, zoals Anderlecht-voorzitter en zakenman Marc Coucke, zagen ook hoe de kamp eigenlijk in het voordeel van onze landgenote verliep.

Wachten op het verdict #TaylorPersoon. Staande ovatie v gans het publiek na een vd mooiste vrouwen-boksmatchen ooit, Delfine licht in het voordeel, hopelijk ook bij de jury.. pic.twitter.com/e1vl3Nkjkw — Marc Coucke (@CouckeMarc) 2 juni 2019

R E S P E C T Delfine Persoon! Voor ons ben je de winnaar! Let s organise a rematch #TaylorPersoon in Belgium! https://t.co/GbnZsWKLkQ — Ann Wauters (@AnnWauters12) 2 juni 2019

Manager Eddie Hearn: 'I would like to see this fight again. Katie Taylor for sure wants to do this again to set the record straight.' #TaylorPersoon Conclusie: Delfine Persoon verdient altijd een rematch. En als je 't mij vraagt: eentje in het Sportpaleis van Antwerpen... #dream — Renaat Schotte (@wielerman) 2 juni 2019

https://t.co/pmH1J35n03 Ik werd al kwaad van al dat pestgedrag, nu komt deze onpartijdigheid er ook nog eens bij... Zuivere diefstal! Delfine Persoon is de enige echte kampioen. 🥇 #trots — AnckaeЯ 🤘 (@Welouh) 2 juni 2019