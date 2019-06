Eric Van Rompuy: “Ik voorspel zes maanden stilstand en dan nieuwe verkiezingen”

Voor Eric Van Rompuy zit zijn politieke carrière er na 40 jaar op sinds afgelopen zondag, maar dat betekent niet dat het voormalig Kamerlid zijn ongezouten mening op de actualiteit niet kan geven. Dat doet hij in De Zondag, in een dubbelinterview met Hendrik Vuye. “Ik zie de toekomst somber in”, zegt Van Rompuy daar. “Ik verwacht zes maanden stilstand en dan nieuwe verkiezingen.”

De resultaten van de Vlaamse en federale verkiezingen afgelopen zondag hebben Eric Van Rompuy “zéér droevig” gemaakt voor zijn partij CD&V, zegt het gewezen Kamerlid in De Zondag. “Ik had een daling verwacht, maar niet van dit niveau. Deze nederlaag komt even hard aan als Zwarte Zondag in 1991.”

De stijging van Vlaams Belang had hij naar eigen zeggen niet zien aankomen. “Die partij leek politiek dood, zeker door de schijnbare onaantastbaarheid van Theo Francken (N-VA). Ik ben ontgoocheld, ja.”

Polarisering

Vuye en Van Rompuy zagen hoe alle regeringspartijen klappen kregen. “Alle traditionele partijen in heel Europa”, zegt die laatste. “Dat is het politieke klimaat van vandaag. De polarisering is een wapen geworden. Wie daar minder in thuis is, krijgt klappen. De redelijkheid is het DNA van mijn partij. Krijg dat maar eens verkocht op Twitter. De N-VA bleef die tegenstellingen wél oppoken. Die politieke stijl maakt het moeilijk voor mijn partij. Wij gaan dat moeten leren.”

De toekomst is niet rooskleurig, vindt Van Rompuy. “Op Vlaams niveau zal een coalitie worden gevormd met CD&V, N-VA en Open VLD. Ik vrees echter voor het federale niveau. De veto’s van N-VA en PS gaan zorgen voor een totale blokkering. Ik voorspel zes maanden stilstand, en daarna wellicht nieuwe verkiezingen. Maar eerst zal het parlement een ruime grondwetsherziening mogelijk maken, zodat confederalisme bespreekbaar wordt. Daarna zullen verkiezingen uitgeschreven worden, met als inzet het voortbestaan van België. Als de blokkering totaal is, zie ik geen andere optie.”

Crevits

In het interview hoopt Van Rompuy ook op Hilde Crevits als nieuwe partijvoorzitter. Na de verkiezingsnederlaag is een nieuwe voorzitter nodig, zegt hij. “Ik hoop dat Hilde Crevits de nieuwe voorzitter wordt. Zij zou de geknipte figuur zijn om onze boodschap te vertalen naar een breed publiek. Al weet ik niet of zij dat wil.”