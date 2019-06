‘Zeer verontrustend’ aantal migranten probeert Kanaal over te steken

Meer dan zeventig migranten zijn zaterdag in het Verenigd Koninkrijk aangehouden nadat ze hadden geprobeerd het Kanaal over te steken in acht kleine boten.

‘Het aantal migranten dat ‘s nachts het Kanaal oversteekt, is zeer verontrustend. Ik ontvang regelmatig updates over de situatie’, verklaarde Minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid in een mededeling.

‘Wie ervoor kiest om deze gevaarlijk tocht over een van de drukste scheepsroutes ter wereld te maken, brengt zijn leven in het gevaar en ik zal er alles aan blijven doen om hen te stoppen.’

Volgens het Britse persagentschap Press Association zijn 74 mensen in acht boten onderschept door de Britse kustwacht. Onder hen waren ook kinderen.

Van de acht boten bereikte maar één de kust, in Winchelsea in het zuidoosten van het land. Twee andere boten werden onderschept door de Franse autoriteiten.

Volgens Javid, die kandidaat is om premier Theresa May op te volgen, zijn meer dan dertig mensen die illegaal het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen in kleine boten sinds januari terug naar Europa gestuurd.