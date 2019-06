Neymar beschuldigd van verkrachting: “Hij zou dronken aangekomen zijn in het hotel”

Slecht nieuws voor Neymar. De Braziliaanse stervoetballer wordt door een vrouw beschuldigd van seksueel misbruik. Dat meldt een journalist van L’Equipe en wordt bevestigd door de Braziliaanse krant O Globo.

Eric Frosio is voor de Franse krant gevestigd in Brazilië en daar doet het nieuws de ronde. Volgens de Fransman wordt Neymar, die zich met de nationale ploeg momenteel voorbereidt op de Copa America, beschuldigd van verkrachting. Een Braziliaanse vrouw zou op 15 mei misbruikt zijn door de aanvaller van PSG in een hotel in Parijs. Daarvoor zou ze donderdag een klacht ingediend hebben bij de politie in Sao Paulo.

Neymar est accusé de viol !! Une brésilienne l’accuse d’abus sexuel dans un hôtel près de l’arc de triomphe le 15 mai dernier. Elle a porté plainte hier à Sao Paulo... — Eric Frosio (@froz91) 1 juni 2019

“Volgens het proces verbaal dat ik heb kunnen lezen: ze beweert dat ze hem (Nemar, red.) ontmoet heeft via Instagram”, aldus Frosio. “Een zekere Gallo heeft haar vervolgens een vliegtuigticket aangeboden naar Parijs. Neymar zou dronken aangekomen zijn in het hotel. Ze zouden eerst geflirt hebben, maar daarna zou hij haar seksueel misbruikt hebben.”

Neymar zou zich volgens de Braziliaanse agressief gedragen hebben in het Sofitel Paris Arc de Triomphe, waarna hij seks had met haar tegen haar wil. Twee dagen later zou de vrouw, van wie de identiteit niet openbaar werd gemaakt, teruggekeerd zijn naar Brazilië. Ze was bezorgd om de gevolgen als ze naar buiten zou treden met haar verhaal, maar besloot dat alsnog te doen.

Neymar zelf wilde voorlopig niet reageren op de zaak, aldus O Globo.