KRC Genk kent 20 van 24 mogelijke tegenstrevers in Champions League

Nu de finale van de Champions League gespeeld is, zijn 26 van de 32 deelnemers aan de volgende editie bekend. Daarbij hoort voor de derde keer in de (club)geschiedenis KRC Genk. Racing zit bij de loting op donderdag 29 augustus in Monaco bijna zeker in pot 4 en krijgt in zijn poule dus drie tegenstrevers met een hogere Europese coëfficiënt toebedeeld.