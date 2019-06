Divock Origi beslist saaie Champions League-finale: Liverpool pakt beker met de grote oren ten koste van Tottenham

Wat in 2018 niet lukte, is in 2019 wel gelukt. Liverpool heeft voor de zesde keer de Champions League gewonnen. In een al bij al saaie wedstrijd in Madrid werd met 0-2 gewonnen van Tottenham. De Reds kregen al in de eerste minuut een penalty, die Mo Salah scoorde. In het slot besliste Divock Origi de partij met een droge knal.

Bij Tottenham stonden Jan Vertonghen en Toby Alderweireld in de basis voor de finale in het Wanda Metropolitano. Divock Origi en Simon Mignolet moesten op de bank plaatsnemen bij Liverpool, dat een jaar eerder de finale verloor van Real Madrid.

Al na 25 seconden wees scheidsrechter Damir Skomina naar de stip na handspel van Moussa Sissoko in de zestien meter. De middenvelder kreeg een pass van Sadio Mané eerst tegen het lichaam en daarna tegen zijn arm. Mo Salah liet het geschenk niet liggen en joeg de bal hard en hoog tegen de touwen: 0-1 Liverpool.

01:48 – Mohamed Salah’s opener for Liverpool is the second fastest goal in a Champions League final, only behind Paolo Maldni (00:50) for AC Milan versus Liverpool in 2005. Blocks. #UCLfinal pic.twitter.com/xymH4g79DG — OptaJoe (@OptaJoe) 1 juni 2019

De Spurs leken niet echt aangeslagen, maar kregen geen enkele kans bij elkaar gevoetbald in de eerste helft. Harry Kane, Christian Eriksen en Son Heung-Min kwamen niet in het stuk voor. Aan de overzijde moest doelman Hugo Lloris ingrijpen op strakke schoten van de Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson.

11 – Harry Kane had just 11 touches during the first half of the Champions League final; fewer than any other Tottenham player. Phantom. #UCLfinal pic.twitter.com/4K1NL0qx2v — OptaJoe (@OptaJoe) 1 juni 2019

Alisson

Dezelfde 22 spelers kwamen ook na de pauze het veld op, met hetzelfde resultaat. Het was vooral afwachten, verdedigen en goed georganiseerd spelen. Ook van Tottenham, die een achterstand moesten ophalen. De Spurs probeerden wel, maar gaven daardoor de nodige ruimte weg op de eigen helft. Zo stond Vertonghen goed in de weg bij een pass van Georginio Wijnaldum op Salah.

Foto: EPA-EFE

Origi mocht vlak voor het uur invallen bij Liverpool voor de tegenvallende Roberto Firmino. Tien minuten later dan toch een kans en ei zo na stond het 0-2. Na een actie van Mané legde Salah af tot bij James Milner. De invaller trapte door de benen van Alderweireld, maar nipt naast het doel van Lloris. Plots waren daar dan de Spurs. Twee keer zelfs. Eerst werd Son afgestopt door Alisson, waarna de Braziliaan opnieuw goed plat ging na een puntertje van Lucas Moura.

Tottenham voelde dat het nu echt moest komen, maar Alisson stond alweer pal op een goeie vrije trap van Eriksen. Liverpool loerde op de tegenstoot en kreeg enkele minuten voor tijd een corner. Via heel wat stationnetjes kwam de bal bij Origi en die faalde niet. Met een strak schot klopte hij Lloris: 0-2 en de beker van de grote oren was voor de Reds.

2 - Divock Origi is only the second Belgium player to score in a Champions League/European Cup final after Yannick Carrasco for Atletico vs Real Madrid in 2016; Origi has scored with all three of his shots in the CL this season. Clinical. #UCLFinal pic.twitter.com/rtpmobuHEN — OptaJoe (@OptaJoe) 1 juni 2019