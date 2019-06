Al 79 gewonden na explosies in Russische wapenfabriek

In de Russische stad Dzerzjinsk zijn zeker 79 gewonden gevallen bij verschillende ontploffingen in de munitiefabriek Kristall. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de Russische overheid.

Door de ontploffing in Dzerzjinsk, ongeveer 400 kilometer ten oosten van Moskou, liepen vijf fabrieksgebouwen en 180 woningen schade op, zo meldt de gemeentelijke overheid.

“Volgens de meest recente informatie hebben 79 mensen medische hulp gevraagd na de ontploffing bij Kristall: 38 werknemers van de fabriek en 41 inwoners van de stad. Er bevinden zich geen kinderen bij de gewonden”, zegt het ministerie van Volksgezondheid in een mededeling. Er werden vijftien mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Het wetenschappelijk instituut Kristall werd opgericht in Sovjettijden, en is een van de grote Russische ontwikkelaars van explosieventechnologie voor militair en civiel gebruik. De fabriek maakt deel uit van Rostec, het Russisch staatsbedrijf dat getroffen is door Westerse sancties tegen Rusland wegens de situatie in Oekraïne.