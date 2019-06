Alderweireld, Vertonghen en Kane starten Champions League-finale bij Spurs, Origi bij Liverpool op de bank

Twee Rode Duivels beginnen aan de finale van de Champions League in het Wanda Metropolitano-stadion in Madrid. Tottenham-coach Mauricio Pochettino kiest achterin zonder verrassing voor sterkhouders Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Bij Liverpool nemen Divock Origi en (zoals verwacht) Simon Mignolet plaats op de bank.

Een opvallende naam in de basis van Tottenham is Harry Kane. De spits stond sinds begin april aan de kant met een enkelblessure. Die liep hij op in de kwartfinale tegen Manchester City. Onlangs hervatte de Engelse international de training en bij Tottenham deden ze er alles aan hem volledig klaar te krijgen voor de finale.

Real Madrid won de voorgaande drie CL-edities. De Spaanse grootmacht sneuvelde dit jaar in de achtste finales tegen Ajax. Liverpool was in 2018 verliezend finalist.