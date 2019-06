KV Mechelen degradeert als resultaat van het dossier rond matchfixing in het Belgische voetbal. Dat heeft de KBVB gemeld in een persbericht. Malinwa start met -12 punten in 1B, mag geen Europees voetbal spelen en niet deelnemen aan de Croky Cup.

Waasland-Beveren gaat vrijuit in deze zaak, terwijl Beerschot naar 1A promoveert in dit geval. AA Gent speelt nu Europees, in de tweede voorronde van de Europa League. Antwerp mag aantreden in de derde ...