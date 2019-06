Ferrari presenteert nieuwe op F1 geïnspireerd supercar: 1000 pk en vier motoren

Ferrari heeft eerdere deze week haar nieuwe supercar gepresenteerd: de Ferrari SF90 Stradale, geïnspireerd op de Formule 1-bolide waarmee Sebastian Vettel en Charles Leclerc rijden.

De Ferrari SF90 Stradale leent zijn naam bij de Ferrari F1-bolide van dit seizoen, die eveneens SF90 in haar naam heeft. Het is een eerbetoon aan het 90-jarig bestaan van de Scuderia.

Opvallend bij de Ferrari SF90 Stradale is dat het de eerste straatwagen van Ferraro met vierwielaandrijving is en dat hij ruim 1000 pk sterk is. Daarmee heeft de Ferrari SF90 Stradale zelfs meer pk's heeft dan sommige F1-bolides. Voor die 1000 pk doet de Ferrari SF90 Stradale beroep op maar liefst vier motoren.

De Ferrari SF90 Stradale beschikt over een V8-turbomotor van maar liefst 780 pk. De overige 220 pk is afkomstig. van drie elektromotoren. Daarmee is de Ferrari SF90 Stradale meteen ook de eerste 'normale' Ferrari die aan het stopcontact opgeladen kan worden. Inderdaad, de 'vergroening' en 'elektrificatie' zet zich ook door in het sportwagensegment.

Voor de mensen die van cifjertjes houden geven we nog mee dat de Ferrari SF90 Stradale 390 kilogram aan neerwaartse druk genereert bij 250 kilometer per uur. De 780 pk uit de V8)turbomotor is trouwens het hoogste vermogen ooit dat Ferrari uit een dergelijke motor wist te halen. Op het vlak van trekkracht is de Ferrari SF90 Stradale goed voor 800 Nm, via een tijdelijke overboost wordt zelfs 900 Nm gehaald.

Het gewicht van de Ferrari SF90 Stradale bedraagt 1570 kilo maar er bestaat een Fiorano-pakket dat de wagen 30 kilogram lichter maakt. Ferrari verwacht dat 99 procent van de klanten daarvoor zal kiezen.

De Ferrari SF90 Stradale gaat van van 0 naar 100 kilometer per uur in slechts 2,5 seconden, van 0 naar 200 kilometer per uur lukt in amper 6,7 seconden.

Prijs en oplage van de wagen maakte Ferrari niet bekend, al is nu al duidelijk dat de wagen in een gelimiteerde oplage zal verschijnen en waarschijnlijk erg snel uitverkocht zal zijn.

