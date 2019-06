Apple draagt iTunes na 18 jaar ten grave

De komst van iTunes veroorzaakte niet minder dan een revolutie in de muziekwereld, maar Apple wil er niet meer mee verder. Het einde van een tijdperk, maar wel een belangrijke stap richting de toekomst voor Apple.

Apple wil van iTunes af, dat bericht Bloomberg. Het bedrijf zou maandag aankondigen verschillende maatregelen te nemen om de iPhone niet langer de spil van het bedrijf te maken. Een van die maatregelen is het afvoeren van iTunes.

De iPhone en iTunes, het zijn al sinds jaar en dag de twee producten die je misschien wel het meest associeert met Apple. Maar op de smartphonemarkt zijn de groeimogelijkheden beperkt en iTunes is door Spotify en Apple Music sinds enkele jaren volstrekt overbodig geworden. Het mag nog een wonder heten dat Apple zo lang gewacht heeft met de afvoer van iTunes.

Hoe en op welke termijn het programma zal verdwijnen, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het vervangen wordt door drie apps voor Mac: Apple Music, Apple TV en Apple Podcasts. Die vind je al langer op de nieuwste iPhones, en nu krijgen ze ook een zusje op de Apple-computers.

Een andere belangwekkende aankondiging is dat Apple zijn Apple Watch meer onafhankelijk wil maken van de iPhone. De volgende versie van het besturingssysteem voor Apple Watch zal daarom een eigen app store bevatten, en een aantal nieuwe apps.

i-wat-Tunes?

In 2001 al lanceerde Apple een eerste versie van iTunes. Het was toen niet meer dan een muziekspeler om je muziekbestanden mee te organiseren. Audio van cd’s importeren of muziek kopen via het platform, was toen nog niet mogelijk.

Toen Apple in 2003 (2004 voor België en Nederland) die mogelijkheid om muziek te kopen via iTunes introduceerde, werd het in geen tijd een begrip. Alle grote platenmaatschappijen verkochten hun muziek via iTunes en lieten hun eigen - vaak matig populaire - online muziekplatformen verdwijnen voor het alomvattende platform van Apple.

De lancering van de betaalmogelijkheid in 2003 bleek meteen een succes. In de eerste week rolden er al een miljoen liedjes over de digitale toonbank. Na een jaar waren dat er al 50 miljoen.