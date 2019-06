Roze trui Carapaz neemt flinke optie op eindzege, Bilbao snelt naar winst in laatste bergrit van de Giro

Pello Bilbao (Astana) heeft zaterdag de twintigste rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Spanjaard bleef na 194 kilometer tussen Feltre en Croce D’Aune-Monte Avena aan de aankomst bergop zijn landgenoot Mikel Landa (Movistar) en de Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) voor. De Ecuadoraan Richard Carapaz (Movistar) blijft, met nog een etappe voor de boeg, leider.

Bilbao maakte tijdens de slotklim het verschil. In de laatste meters had de Spanjaard nog voldoende fors in de benen om Landa af te houden. Carapaz finishte na Ciccone als vierde, Vincenzo Nibali vervolledigde het podium. Bilbao was eerder al de beste in de zevende rit.

In de strijd om het algemene klassement kwam Carapaz de twintigste rit zonder kleerscheuren door. Achtervolgers Vincenzo Nibali en Primoz Roglic probeerden de Ecuadoraan het vuur aan de schenen te leggen, maar slaagden niet in hun opzet. Roglic verloor zelfs 40 seconden en kreeg tien seconden straftijd voor een duw van een toeschouwer. Hij staat nu 3’16” achter op Carapaz. Nibali blijft steken op 1’54”.

Zondag valt het doek over de Giro met een individuele tijdrit van 17 kilometer in Verona.

Foto: BELGA

Uitslag:

1. Pello Bilbao (Spa/AST) de 194.0km in 5u46:02 (gem. 33.63838km/u)

2. Mikel Landa (Spa/MOV) op 0:00

3. Giulio Ciccone (Ita/TFS) 0:02

4. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 0:04

5. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 0:04

6. Tanel Kangert (Est/EF1) 0:15

7. Mikel Nieve (Spa/MTS) 0:15

8. Valentin Madouas (Fra/GFC) 0:25

9. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:44

10. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 0:44