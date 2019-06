Zondag eerste tropische dag van het jaar: “Het is wel een eendagsvlieg”

Na een frisse maand mei, begint juni zonnig. Wat heet: zondag krijgen we de eerste tropische dag van het jaar, zo stelt weerman David Dehenauw. Geniet ervan, want “het is een eendagsvlieg”.

“Morgen eerste tropische dag van 2019 na een te frisse maand mei”, schrijft Dehenauw op Twitter. Een tropische dag wil zeggen dat de maximumtemperatuur 30 graden of hoger is.

De weerman raadt mensen aan volop te genieten van de dag, maar hij vraagt wel op te letten: wie een frisse duik wil nemen, springt best niet ineens in het water. “Het zeewater en de binnenwateren zijn nog koud. Plons er niet meteen volledig in maar laat uw lichaam geleidelijk wennen aan het grote temperatuurverschil.”

Voorlopig blijft het bij de enkele tropische dag dit jaar. “Het is een eendagsvlieg. Vanaf maandag zakt de temperatuur terug naar 22 à 24 graden.”

Buien en onweer

Maandag trekt een storing traag van west naar oost over het land. In het westen en het centrum is wat regen mogelijk en in het oosten kunnen de buien plaatselijk vergezeld zijn van onweer. Maxima tot 24 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen en 20 graden elders.

Dinsdag krijgen we hetzelfde weer met verschillende storingen met buien en kans op onweer. De temperaturen klimmen tot 24 graden. Ook woensdag komt er weinig verandering in het onstabiele weer, met kans op buien die mogelijk heviger zijn dan de vorige dagen, en maxima tussen 17 en 24 graden.

Donderdag is de kans op neerslag kleiner, maar plaatselijke buien zijn niet uitgesloten. Het is gedeeltelijk bewolkt met maxima tussen 15 en 20 graden.