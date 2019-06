Leerlingen Lyceum ontdekken bijzondere kruiden

Hasselt-Centrum

Hasselt - Afgelopen week trokken de leerlingen van het vierde leerjaar met de bus richting Kinderboerderij Kiewit. Daar gingen ze op ontdekking in de kruidentuin. De zon was gelukkig ook van de partij en het beloofde alvast een leerrijke voormiddag te worden.

Krasse Kruiden, zo heette de activiteit waarbij de jonge ontdekkers zich verdiepten in de wereld van de lekkere of geneeskrachtige kruiden. Ze leerden dat sommige kruiden erg geschikt waren om te koken en dat andere kruiden vooral niet geschikt waren om van te eten. Ook stelden ze vast dat kruiden op vele manieren deel uitmaken van ons dagelijks leven. Zo wordt er bijvoorbeeld zeep, pilletjes of thee van gemaakt.

De leerlingen keken, voelden en proefden van de verschillende kruiden. Ze maakten ook hun eigen kruidenkaasje. Dit werd met veel smaak naar binnen gewerkt. Vervolgens knutselden de vierdejaars heerlijke geurzakjes. In een mum van tijd rook het lokaal – en later ook de rugzakken – heerlijk naar lavendel.

Na de inspanning was het hoog tijd voor wat ontspanning en die vonden de leerlingen natuurlijk in de speeltuin.