26 juni 2019 wordt ‘Bellenblaasdag’. Het is de dag waarop Sam Cremers 7 zou worden. “We willen bellen blazen voor alle kinderen die te vroeg zijn heengegaan”, zegt mama Inge Pirar. Maar er is meer.

“26 juni 2012 was de mooiste dag van ons leven. Sam is toen geboren”, zegt Inge. “14 december 2017 werd de donkerste dag van ons leven. Sam is toen overleden.”

Het gebeurde in aanloop naar Kerstmis, toen ...