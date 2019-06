Vespa Club Azzurri Maasmechelen rijdt zesdaagse aan Gardameer

Eisden

Maasmechelen - Meer dan zes maanden geleden organiseerde VC AZZURRI een reis naar Lago di Garda in het Noorden van Italië.

Leden die de mogelijkheid hadden schreven zich in voor dit groot gebeuren. 16 leden konden zich vrij maken voor deze datums. De voorbereidingen vergden veel tijd omdat meer dan de helft met een 2takt van de jaren 50/60 rijdt. Na twee maanden werken op de vespaschool pcvo Maasland om de Vespa’s Picobello te krijgen, kon iedereen pas met een gerust hart vertrekken. Iedere dag vertrokken ze vanuit Castelnuovo del Garda, waar ze verbleven in een hotelletje midden in de druivenstreek, naar geplande ritten door Trento. Speciale kleding werd in Maasmechelen ontworpen en gemaakt voor iedere rijder van de club. De History van VC AZZURRI krijgt weer een bladzijde extra van al hun gebeuren rond Italië.