ES Mol eert overleden collega op speciale manier

Tongeren - Voor vele inwoners van Tongeren was 16 maart een zwarte dag. Drie Tongerse vrienden, Laurent Stas, Pieter Somers en Didier Rigo werden plotseling uit het leven gerukt en lieten in de nacht van vrijdag 15 maart het leven in een zwaar verkeersongeval in Hechtel.

Ook voor de Europese School in Mol, waar Pieter werkte als pedagogisch adviseur, was dit een zwaar verlies. Dit zowel voor de leerlingen als voor de collega’s. De eeuwig lachende Pieter was niet meer. Om het overlijden van deze dierbare collega een gezicht te geven werd er op school een Magnolia geplant met daarbij een gedenksteen zodat niemand dit nog ooit kan vergeten. De keuze viel op een Magnolia omdat deze bloeit in de periode dat Pieter overleden is.