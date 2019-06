Ex-speler van Arsenal en Real Madrid José Antonio Reyes (35) komt om in auto-ongeval

José Antonio Reyes, ex-speler van onder meer Arsenal, Sevilla en Real Madrid, is zaterdag om het leven gekomen bij een auto-ongeval. Het tragische nieuws werd bevestigd door ex-club Sevilla. De technisch vaardige flankspeler werd 35 jaar.

Reyes was sinds januari dit jaar actief bij de Spaanse tweedeklasser Extremadura, na een Chinees avontuur. De Spanjaard won in zijn carrière onder meer de Engelse en Spaanse landstitel, de FA Cup en maar liefst vijf keer de Europa League, alsook een keer de UEFA Cup.

Het fatale ongeluk gebeurde in Sevilla, de thuisstad van de 22-voudige international. “We kunnen geen droeviger nieuws aankondigen: onze geprezen Sevilla-ster José Antonio Reyes is overleden na een auto-ongeval. Rust in vrede”, klonk de korte mededeling van Sevilla, de club waar Reyes opgeleid werd en zijn meeste successen kende.

Carrière

Reyes brak begin deze eeuw als profvoetballer door bij Sevilla, wat hem in 2004 een transfer naar Arsenal opleverde. Na twee seizoenen Premier League trok hij op huurbasis naar Real Madrid, waarmee hij La Liga won. Een definitieve transfer naar De Koninklijke dwong hij niet af, wel naar stadsgenoot Atlético Madrid. Met Los Colchoneros boekte hij in vijf seizoenen - onderbroken door een jaartje Benfica - drie Europese successen, waarna hij terugkeerde naar Sevilla en nog eens twee keer de Europa League won. Via Espanyol, Cordobo en het Chinese Xinjiang Tianshan Leopard belandde hij dit jaar bij Extremadura in de Spaanse tweede klasse.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 juni 2019

Foto: AFP

