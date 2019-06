16e Dansrecital You Can Dance

Beringen - Het laatste weekend van mei werd het weer een publieke stormloop naar het Casino van Beringen, want tijdens de zes voorstellingen van You Can Dance waren duizenden toeschouwers traditiegetrouw getuige van een overweldigende show met klassiek ballet, showdance, breakdance, cheerleading en nog andere dansvormen in steeds wisselende danspakken en onder professionele ondersteuning qua geluid en belichting, zoals dat alleen in die prachtige schouwburg mogelijk is.

Net als elk jaar waren er inderdaad zes voorstellingen nodig om de 52 choreografieën en de 134 uitvoeringen uit te voeren. Anders gezegd: de zes voorstellingen waren telkens verschillend!

Directrice Marijke en haar docenten zijn er bovendien erg trots op dat oud-leerlingen inmiddels de stap hebben kunnen zetten naar het professionele circuit. Ondanks de vier danszalen in de twee vestigingen in Deurne-Diest en in Paal-Beringen zullen de vele cursussen het volgende dansjaar vanaf september weer gauw vol zitten, zodat het warm aanbevolen is tijdig in te schrijven. Op www.youcandance.be is alle verdere informatie te vinden, ook wat betreft pilates, pound, zumba, openingsdansen voor trouwers, danskampen, enz.