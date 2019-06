Metalen staaf vliegt uit lading van vrachtwagen en doorboort voorruit van achterligger

Hij heeft bijzonder veel geluk gehad, deze bestuurder uit Rusland. Op een snelweg tussen Talmenka en Barnaoel kon hij dinsdag op het nippertje een metalen staaf ontwijken. Het voorwerp was uit een vrachtwagen gevlogen, waarna die zijn voorruit en hoofdsteun doorboorde. Hij kwam er zelf met de schrik van af.

De man maakte na het incident een video van de opgelopen schade. Meteen wordt duidelijk dat de hij aan een vreselijk ongeval is ontsnapt.

Hoe de staaf uit de voorligger kon geraken en vervolgens in de ruit vloog, is onbekend. Sommige kijkers staan bijgevolg erg sceptisch tegenover de beelden. Zij vermoeden zelfs dat het de hele situatie in scène is gezet.