Nieuw dartsteam DC Equador Kanne meteen kampioen in eerste divisie

Kanne

Riemst - Wat eerst begon met enkele vriendschappelijke wedstrijden spelen, begon al snel met het idee tot de oprichting van een dartsteam.

Kapitein van de ploeg Patrick Brokken vroeg aan enkele vrienden om samen een team op te richten. Dit gebeurde en al na enkele wedstrijden bleek dat deze ploeg wel eens voor een verrassing zou kunnen zorgen in hun eerste seizoen. Voor sommige leden was het zelfs de eerste keer dat ze officiële wedstrijden speelden.

Het seizoen was zeer spannend en zou beslist worden in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen met een uitwedstrijd naar de tweede gerangschikte ploeg DC De Bende van Ellende in Zoutleeuw. Er werd meteen een bus ingezet om deze spannende wedstrijd te kunnen volgen ter plaatse. De talrijke supporters overstemden zelfs de thuissupporters en als kers op de taart werd de titel mee naar Kanne genomen. Meteen werden ze kampioen in eerste divisie en zullen ze volgend jaar mogen deelnemen in de eredivisie van de Limburgse dartsbond. Natuurlijk kon een kampioenenfuif niet ontbreken en dit gebeurde op zaterdag 25 mei. De kampioenen werden hier gehuldigd met een medaille en de kampioenenbeker. Het was een topafsluiter van een echt topseizoen.