Beringen - Op 31 mei had in zaal Kardijk in Beverlo een Iftar plaats, ingericht door de interculturele raad van Beringen.



Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi een ontmoeting had met een sjeik en alzo bijdroeg om de bloedige kruistochten te beeindigen. Op iedere tafel lag een kopie van een schilderij die bij deze gelegenheid gemaakt werd en nu tentoongesteld wordt op diverse plaatsen in Heusden Zolder. Het hoofdaccent van de avond lag op ontmoeting en dialoog.