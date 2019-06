Beringen - Zopas werd in de moskee in de Stationsstraat in Beringen de Nacht van de Openbaring gevierd. In deze nacht zou de profeet Mohammed zijn inzichten en geloofspunten van Allah ontvangen hebben.

"Daarom is deze nacht meer waard dan duizend maanden", getuigen de deelnemende moslims. Massaal zijn zij dan ook komen deelnemen aan deze bijzondere viering, tot buiten op de trappen en in een bijgeplaatste tent zaten deelnemers mee te bidden.