Tongeren - Vrijdag 31 mei is was het 'Werelddag tegen tabak'. Daarom organiseerde heel wat ziekenhuizen deze week sensibiliseringsacties om mensen te helpen stoppen met roken. In az Vesalius in Tongeren kon je ook terecht bij tabakologe Inge Goffart.

Je vond haar en haar infostand in de inkomhal. Zeker doen, want ze gaf heel wat tips om te stoppen met roken en informatie over de mogelijkheid om in groep te stoppen. Je kan ook een gratis CO-meting laten doen. Die laat zien hoeveel koolmonoxide er op dat moment aanwezig is in de door de longen uitgeademde lucht. Ook enkele veranderingen zullen nog gebeuren zoals ook de rookplaats buiten ziekenhuis wordt wat verder verplaatst uit het zicht.