Zonnig en warm weekend: volop barbecueweer

Het weekend wordt vrij zonnig en warm met maxima tot 27 graden zaterdag en 30 graden zondag, aldus het KMI. Na het weekend wordt het minder warm en wisselvallig.

Zaterdag wordt vrij zonnig met soms hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 22 graden op de Hoge Venen en aan de kust en tot 26 of 27 graden in de Kempen.

Zaterdagavond en -nacht is het helder tot licht bewolkt. Het wordt een zachte nacht met minima van 13 graden op de Ardense hoogten en tot 17 graden in het westen van het land.

Zondag wordt het zonnig met soms hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag is er een kleine kans op een (onweers)bui over het westen van het land. Het wordt warm met maxima tussen 25 graden in de Hoge Venen en lokaal 30 graden in de Kempen.

Onweer

Maandag is er kans op onweer over de oostelijke landshelft en maxima tot 24 graden. Elders blijft het meestal droog met maxima rond 20 graden. Tot het einde van de week verwacht het KMI wisselvallig weer met kans op perioden van regen of onweerachtige buien en maxima rond 19 of 20 graden.