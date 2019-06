Manneken Pis plast (vervallen) melk

Manneken Pis gaat zaterdag, gekleed als West-Afrikaanse veehouder, échte, maar vervallen, melk plassen. Met de actie op Wereldmelkdag wil de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen, samen met de Belgische boeren van de coöperatie Faircoop, aandacht vragen voor de West-Afrikaanse melkboeren.

In West-Afrika leeft 60 procent van de bevolking van de veeteelt en de landbouw. Melk is een van de weinige eiwitbronnen voor kansarme families op het Afrikaanse platteland.

Maar: terwijl een Belgische koe gemiddeld 25 tot 35 liter melk per dag produceert, geeft een Afrikaanse koe in het beste geval 2 tot 3 liter. In het droogseizoen produceren ze zelfs minder dan één liter door een tekort aan water, gras en dierengezondheidszorg.

Oneerlijke concurrentie

Het beetje melk dat de West-Afrikaanse boeren kunnen verkopen, brengt echter zo goed als niks meer op, zeggen de organisaties. En dat komt door “oneerlijke concurrentie uit Europa, dat zijn melkoverschotten dumpt in de vorm van afgeroomd melkpoeder verrijkt met palmolie”.

Op Wereldmelkdag roept Dierenartsen Zonder Grenzen de Europese beleidsmakers dan ook op om: de Europese melkoverschotten niet langer te dumpen in West-Afrikaanse landen, de melkboeren in West-Afrika én in Europa een eerlijke prijs te geven voor hun melk en de lokale productie, verwerking en distributie van melk in West-Afrikaanse landen te ondersteunen.

“Als de Europese Unie haar melkoverschotten blijft dumpen in West-Afrika, duwt ze de lokale veehouders verder in de armoede.”