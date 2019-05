Jeroen Meus maakt promotiefilmpje voor Kunstacademie Noord-Limburg

De 600-tal leerlingen uit de lagere en middelbare graad beeldende kunst van de Kunstacademie Noord-Limburg zijn samen met hun leerkrachten in volle voorbereiding van hun jaarlijkse tentoonstelling. Die kreeg als titel ‘Dagelijkse Kunst’ en voor een promofilmpje strikten ze niemand minder dan Jeroen Meus.

Was Meus daar zomaar voor te vinden? “Zeker. Eén van onze leerkrachten heeft via Facebook contact met hem gezocht en vertelde dat voedsel een rode draad vormde in de werken van onze jonge kunstenaars ...