HasseltDe e-sigaret is een vuile truc van de tabaksindustrie om rokers verslaafd te houden en we lopen er met z’n allen in. Daarvoor waarschuwt een Europese vereniging van longartsen in een nieuw rapport.“Het is niet omdat je overstapt op de e-sigaret dat je safe zit”, zegt de Vlaamse professor Guy Brusselle, die meewerkte aan het onderzoek.