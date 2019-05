De grootste klimaatprotesten van Europa, die waren bij ons. 35.000 jongeren in de straten van Brussel: historisch. De mobilisatie ging gepaard met een ongezien verbreding van de betrokkenheid. Toen kwamen de verkiezingen. En zagen we hoe de groene golf over onze buurlanden spoelde, maar het landelijke Vlaanderen grotendeels onberoerd liet. Hoe rijm je dat?