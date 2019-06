Hubo Limburg United moet zaterdag (20.30 uur) thuis tegen Oostende stunten wil het zich nog plaatsen voor de finale van de play-offs. Maar ook als dat niet lukt, is het seizoen van de Limburgers geslaagd. Dat seizoen begon nochtans dramatisch. De kentering kwam er nadat Brian Lynch begin maart aangesteld werd als opvolger van Greg Gibson. De Amerikaan liet onmiddellijk een nieuwe wind door de club waaien. In de zomer is het precies 15 jaar geleden dat Lynch voor het eerst voet zette op Limburgse bodem.